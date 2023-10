La conductora argentina se refirió al hecho, que “se malinterpretó”, en el que quedó al lado del intendente de Colonia en un móvil.

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, apareció en cámara al lado de la comunicadora argentina Marcela Tauro, cuando ella estaba siendo entrevistada por Ángel de Brito, conductor del programa LAM.

En el momento, la mediática argentina no lo reconoció, ni tampoco el resto de los comunicadores del programa, quienes lo mencionaron como “el señor de al lado”. Sin embargo, en la tarde de este martes en el programa Intrusos en el espectáculo, que Tauro conduce, se refirió al episodio.

“¡Yo no lo conocía! Ayer estaba haciendo un móvil y se pone un señor al lado. Justo me estaban preguntando si estaba en pareja y yo no lo conozco; nos reímos, pero no del señor, pero quedó como rara la situación al aire”, relató la comunicadora, al tiempo que se disculpó con él y le mandó “un beso grande” y un agradecimiento por el evento en el que estaban.

“Después me lo presentaron, es un amor”, apuntó Tauro, y acotó que la situación “se malinterpretó”.

Florencia de la V, coconductora del programa, se metió en la conversación y añadió: “Es un amor, yo lo conocí”. / Fuente: Pantallazo