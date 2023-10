La víctima tiene 78 años.

La Policía investiga un nuevo caso del cuento del tío contra una mujer de 78 años a la que le quitaron más de US$ 100.000 en dinero y joyas. La víctima recibió un llamado por parte de un delincuente que se hizo pasar por su hijo.

Todo comenzó con un llamado al teléfono de línea. La mujer de 78 años atendió y al escuchar la voz de un hombre pensó que se trataba de su hijo, lo llamó por su nombre y el resto es historia conocida. Al final del día le había entregado más de US$ 100.000 a delincuentes que la habían engañado.

Los estafadores le hicieron creer a la mujer que uno de sus hijos necesitaba dinero para someterse a una intervención quirúrgica urgente. La víctima no dudo, primero entregó el dinero que tenía consigo, aproximadamente unos US$ 40.000, y luego salió en un taxi junto personas de la organización que la hicieron recorrer sucursales bancarias de El Prado, Paso Molino y La Unión para extraer US$ 75.000 más, según dijeron a Telemundo fuentes de la investigación.

El abogado de la familia, Ignacio Durán, dio más detalles sobre cómo se dio la maniobra. «Llegan a visitar cuatro sucursales distintas del BROU. A medida que ella iba retirando, salían y estaba esperando afuera una persona. Tomaban un taxi y se iban para otra», sostuvo a Telemundo.

«En una de las sucursales, cuando quieren retirar un monto que llama un poco la atención, el BROU hace una suerte compliance«, señaló Durán, haciendo referencia a un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención. «Le pregunta a la señora si se está viendo intimidada y quién es la persona que está a su lado», agregó.

«La persona que está a su lado muy hábilmente responde que es como la hija y ella dice que es una persona de confianza, porque pensaba que la había mandado uno de sus hijos; se sentía bien rodeada y acompañada y nunca dudó que no era un tema que no fuera para la salud de su hijo«, explicó.

«Cuando llega a su casa, próximo a las seis de la tarde, cuando ya había cerrado el horario bancario, recibe una llamada de uno de los hijos y le dijo: ‘¿mamá, donde estuviste que te estuve llamando toda la tarde?’. Y ella respondió: «Pero, ¿cómo? ¿no sabés si por tu hermano tuve que ir al banco a hacer estos movimientos?».

«Uno de los hijos apenas escucha eso del otro lado se da cuenta inmediatamente de que algo pasó. Ingresa en su laptop a la cuenta de su mamá y se da cuenta que la vaciaron«, relató el abogado.

El caso se suma a una ola de estafas del cuento del tío que requirió la advertencia del Ministerio del Interior.

Semanas atrás una mujer de 80 años entregó US$ 600.000 a una organización criminal. Por este hecho se detuvo a una mujer a la que se incautó poco más de $ 100.000 y que fue enviada a la cárcel con prisión preventiva tras ser imputada por estafa.

Además fuentes del BROU dijeron a Telemundo que la semana pasada lograron evitar que una estafa se concretara cuando una mujer llegó al banco para retirar la suma de US$ 120.000. El hecho generó sospechas y tras ser interrogada por funcionarios del banco dijo que necesitaba el dinero para pagar el rescate de su hijo secuestrado, sin saber que en realidad eso era un engaño.