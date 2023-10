La intendenta Ana Bentaberri dijo que serán el director de Hacienda, Cr. Miguel Olagüe, y el titular de Tránsito, Yarwynn Silveira, quienes concurran a la Junta Departamental cuando se vote el llamado a sala sobre los sistemas de compras y empadronamientos de la comuna.

Como fue informado, el deliberativo tiene para considerar en su próxima sesión ordinaria dos mociones en tal sentido: una del Frente Amplio, que pretende que la comparecencia sea a la brevedad, y otra del Partido Nacional, que plantea concretarlo cuando culminen las actuaciones en marcha sobre el caso del funcionario que adquirió motos a nombre de la Intendencia, asunto que motivó la intención de contar con las autoridades en el plenario del Legislativo.

Consultada al respecto, Bentaberri consideró que lo mejor sería que la presencia de los directores se produzca una vez finalizadas las investigaciones en curso; no obstante ello se mostró abierta a que pueda ser antes «si los ediles entienden que debe ser así».

Desde el Frente Amplio se sostiene esta última postura ya que no hay certidumbre sobre cuándo culminarán las averiguaciones. Además, desde la coalición de izquierda se remarcó que el objetivo es analizar las compras y los empadronamientos y no el caso del funcionario en particular, para saber si hay fallas que faciliten irregularidades como las que se intentan esclarecer.

Al respecto, Bentaberri reconoció que no hay una fecha establecida para el cierre de las actuaciones y consideró que hablar de esos dos asuntos por separado del caso es viable. «La fortaleza del sistema de compras es lo que permitió detectar lo que sucedió», afirmó.

La intendenta reiteró que actualmente se está esperando para poder tomarle declaración al trabajador implicado, que permanece internado a raíz de una complicación de salud que sufrió hace unos 15 días atrás.

No obstante ello Bentaberri dijo que se maneja la posibilidad de enviar lo actuado a la Junta sin que ello suceda si su situación se extiende en el tiempo. Del mismo modo recordó que también se aguarda la información que aporte Jefatura de Policía para incorporar al expediente.