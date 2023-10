La intendenta Ana Bentaberri descartó este miércoles la posibilidad de que se plasme por escrito la flexibilidad horaria de la que gozan los inspectores de Tránsito cuando deben trasladarse hacia sus lugares de trabajo.

El pasado viernes, los mismos fueron convocados a la oficina de Recursos Humanos con el propósito de firmar una notificación que establece que deberán cumplir las 7,15 horas que les corresponden en los sitios que se les asignen.

Sin embargo, el documento no incluyó una flexibilización horaria de aproximadamente 15 minutos -que ya se aplica- que les facilita sus traslados. «Si, por ejemplo, se están por cumplir con las 7 horas y 15 minutos pero 10 minutos antes pasa un ómnibus, se les permite salir para que después no tengan que esperar una o dos horas hasta que pase otro coche», había explicado a San José Ahora el delegado de los inspectores ante ADEOM, Eduardo Bentancour.

La intención de los trabajadores era que esa posibilidad quedara por escrito para evitar situaciones de preconflicto o negociaciones con futuros jerarcas.

«En su momento yo les dije, adelante del director (de Tránsito, Yarwynn Silveira) que no iba a estar con una lupa mirando si alguien llegaba 10 minutos tarde. Yo creo que eso no lo tengo que escribir. Estoy hablando con funcionarios que forman parte de un equipo de trabajo que están sentados dialogando con la intendenta y el director, y eso debe ser una herramienta cotidiana para mejorar la relación laboral. Entiendo que no lo tengo que poner por escrito, es algo de caballerosidad. Lo importante aquí, y es algo que les digo a todos, inspectores o no inspectores, es cumplir la función con la que tenemos que cumplir como funcionarios públicos», subrayó la titular del Ejecutivo.