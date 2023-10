El presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria (AFUPRIM) -gremio que nuclea al personal no docente de esa rama de la Enseñanza- denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) las condiciones en las que se encuentra el centro de distribución de materiales del Instituto de Formación Docente de San José y reclamó su cierre.

Fernando Prego dio cuenta de la situación ante las oficinas locales de la cartera laboral en las horas de la tarde de este miércoles, según él mismo informó en conferencia de prensa. También preveía hacerlo ante el Destacamento de Bomberos.

Prego relató que el centro, en el que se depositan todo tipo de materiales, así como también alimentos, presenta condiciones de higiene inadecuadas para quienes cumplen tareas en ese lugar. «Paredes en mal estado, techos que no existen, humedades, problemas en el piso, no hay un baño y hay roedores», enumeró.

El dirigente dijo que aunque fue constatada en la pasada jornada, la situación data de «hace un buen tiempo».

Del mismo modo, indicó que al concurrir al Instituto dialogaron con sus autoridades, las que les respondieron que ya han tomado las medidas administrativas correspondientes. «El tema es que al no tener respuestas nosotros pensamos que hay que activar otros protocolos», afirmó el sindicalista.

«Lo mínimo que tenemos que pretender para los trabajadores es que tengan las condiciones mínimas de salud e higiene ambiental. No podemos aceptar que no haya un baño. Se debió haber cerrado hace rato. Seguramente en breve haya una visita de la Inspección de Trabajo», finalizó.