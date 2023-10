Organizaciones que defienden el agua y están en contra del Proyecto Neptuno se movilizan este sábado y domingo en la zona de Arazatí en el marco de una actividad que han llamado «Campamento por el Agua«.

«La idea es nuclear a los grupos que defendemos los territorios y el agua en Arazatí, donde se está pensando llevar a cabo el Proyecto Neptuno, con la intención de hablar del Proyecto pero también de la problemática del agua en general», dijo a San José Ahora, Sofía Mansilla, referente del colectivo Los Tucu Tucu, uno de los que se oponen a la iniciativa.

Mansilla dijo que las fechas tampoco fueron elegidas al azar, ya que está transcurriendo fin de semana del Patrimonio. «Y esto también es un patrimonio no solo del país sino de la humanidad. Es un patrimonio arqueológico, paleontológico. Y no lo dice cualquiera: lo dicen especialistas, gente que ha estudiado», subrayó.

Durante ambas jornadas habrá charlas e intercambio de información entre vecinos y profesionales de distintas ramas con el objetivo de «informarnos nosotros y seguir tratando de sensibilizar a la población en general y sobre todo a las autoridades», enfatizó la referente.

Para Mansilla, el Ministerio de Ambiente «ha estado pintado en este tema» a pesar de «especialistas en manejo costero, paleontólogos, arqueólogos le han dicho una y otra vez que el proyecto no se puede llevar a cabo porque faltan estudios y no se sabe el impacto que pueda llegar a tener. Sin embargo, el gobierno sigue adelante, a pesar de que no va a solucionar ningún problema», afirmó.

La movilización es organizada por la denominada Coordinación por el Agua y el colectivo Los Tucu Tucu con el apoyo de la Federación de Funcionarios de OSE.