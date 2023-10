El escritor Rodolfo «Fito» Lacava y el ilustrador Mauricio Marra fueron nominados para recibir el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría «Libro Álbum Infantil y Juvenil» por su libro «Angosta la langosta». La ceremonia se realizará este sábado en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo a las 19 horas.

«Me acuerdo mucho de mi viejo (Carlos Lacava Berardi) en estas ocasiones. Yo aprendí mucho de él, de Raúl (su hermano) y de toda mi familia«, dijo Fito emocionado a San José Ahora.

Reconocido por años, y aún hoy en día, como director de murgas, Lacava dijo que el Carnaval fue para él «un trampolín mágico que no sabés dónde te va a dejar. Jamás imaginé que de dirigir murgas pasaría a ser escritor infantil», admitió.

Reconoció también que, en ese camino, fueron ejes sus «dos hijas hermosas, que me abrieron la imaginación aún más. Y así surgió primero «Sofía la jirafa» que me dio la inmensa alegría de conocer escuelas de todo el país y de llegar al Premio Nacional de Literatura (en el año 2017). «Sofía…» fue lo mejor que me ha pasado artísticamente», aseguró.

Aquel trabajo tuvo también el impulso del reconocido Pedro Peña. «Haciendo las viviendas de COVIMAR cuando vivía allá -hoy Fito reside en Rafael Perazza- después de tanto insistirme le mostré a Pedro lo que había escrito y me dice ‘bo, Fito, dale para adelante’ y que consiguiera un ilustrador», relató.

Así nació el vínculo con Marra. «Reunirme con Mauricio fue tocar el cielo con las manos porque conformamos un gran equipo. Trabajó el libro con muchísimo cariño y dedicación. Mauricio más que un tremendo ilustrador es una tremenda persona, y cuando se forman buenos equipos vienen los buenos resultados«, aseguró.

Quiso el destino que una langosta que salió de un ejemplar de «Sofía…» que estaba sobre una mesa y que «Fito» abrió -en un momento en que las ideas no fluían- fuera la inspiración del libro que este sábado les puede dar el Hidalgo.

Publicado en setiembre del 2022 por el sello Alfaguara, «Angosta la langosta» cuenta con la corrección de Aida Altieri, «una tremenda correctora de estilo que tenemos la suerte de tener en San José». Asimismo, la canción que lo acompaña, con arreglos de Javier «Carancho» González, es de Fernando Rius. «La canción se la mandé a corregir a él y me la devolvió de una forma maravillosa, con un final increíble», destacó Fito.

Sobre el libro, explicaba Lacava al periódico La Semana de Libertad pocos días después de su publicación: «se me ocurrió que había que jugar con la palabra ‘angosta’, porque así es la langosta y que debía ser un entrañable personaje que disfruta de todo lo que va encontrando a su paso, poniendo todos los sentidos en juego en un continuo presente y descubriendo un universo hecho de grandes y pequeñas cosas, unas inmensas y otras muy pequeñas”.

La nominación de este sábado «es un mimo al alma, una caricia, algo que nos hace creer que estamos por el buen camino». Con más de 50 años de edad, Fito dijo que «es un reconocimiento que uno valora de otra forma. Estas cosas pesan distinto cuando pasa el tiempo. Significan muchísimo», expresó.

«Angosta la langosta» competirá por la distinción con «Margaret y la flor de la luna» de Cameron y Nat Cardozo, y «Tres estrellas» de Fernando González y Matías Acosta.

Los Premios Bartolomé Hidalgo son entregados por la Cámara Uruguaya de Libro en cada Feria Internacional de Libro de Montevideo, que este año lleva a cabo su 45a. edición. En el caso de Marra en particular sería la segunda vez que lo obtendría, ya que supo ganarlo junto a la escritora Virginia Brown con el libro «Besitos» en el año 2018.