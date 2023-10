El ministro de Relaciones Exteriores israelí advirtió que “ese crimen de guerra no será perdonado”.

Las Brigadas Ezzeldin al Qassam, el brazo armado de Hamás, amenazó este lunes mediante un comunicado que matará a un rehén israelí cada vez que el ejército israelí bombardee objetivos civiles en la Franja de Gaza sin previo aviso. “El enemigo no entiende el lenguaje de la humanidad y la ética, así que nos dirigiremos a ellos en el lenguaje que entienden”, señalaba el comunicado de Hamás.

A su vez, Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Qassam, emitió un audio difundido este lunes donde dice que la amenaza era una respuesta a los intensos ataques aéreos de Israel contra zonas civiles. “Decidimos poner fin a esto y, a partir de ahora, declaramos que cualquier ataque contra nuestra gente en sus hogares sin previo aviso se enfrentará lamentablemente a la ejecución de uno de los rehenes civiles que tenemos”.

Eli Cohen, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, advirtió a Hamás que no dañara a ninguno de los rehenes que fueron tomados de Israel y retenidos en Gaza y reiteró que su país está comprometido a traer a los rehenes a casa “en un espíritu de responsabilidad mutua”. “Exigimos a Hamás que no dañe a ninguno de los rehenes. Este crimen de guerra no será perdonado”, agregó Cohen. / Foto: Fatima Shbair / AP

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, equiparó en un mensaje a la nación las “atrocidades” de Hamás con las del Estado Islámico. pic.twitter.com/1ld1Cmyvyp — Sepa Más (@Sepa_mass) October 9, 2023