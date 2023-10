“Cuando vimos el video fue tremenda impotencia, de ver que nadie hace nada», expresó la mujer.

Dos adolescentes de 13 años protagonizaron una pelea callejera tras una discusión en redes sociales, una de ellas concurre al liceo Candeau de Paso Carrasco y la otra a la UTU de la zona.

Familias de estudiantes piden reacción de las autoridades ante hechos de violencia y manifiestan preocupación por lo sucedido.

Jesica, mamá de una de las chicas, habló sobre lo sucedido. Contó que la situación comenzó en redes sociales, a pesar de que ninguna de las dos adolescentes tienen celulares.

“Me dijo que al otro día la iban a ir a buscar para pegarle. Le dije que si pasaba eso me avisara que la iba a buscar. Me avisó cuando ya se habían peleado. Realmente no pensé que fuera a pasar”, contó Jessica.

“Cuando vimos el video fue tremenda impotencia, de ver que nadie hace nada, del entorno de los chiquilines”, expresó. “Tuvo su penitencia, porque le dije ahí tenés las consecuencias que lleva el ‘te digo, me dijo’. Aparte 13 años. Son niñas, y que lleguen a ese límite es horrible”, agregó.

Jésica dialogó tanto con las autoridades del liceo como con la familia de la otra adolescente.

"Creo que hay que trabajar, buscar a personas especializadas, algo que realmente se enfoque en eso, lo que es el tema de la agresividad", expresó.