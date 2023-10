«No hay nadie que nos proteja», manifestóla propietaria del comercio.

Delincuentes ingresaron en la madrugada de este martes por el techo a una joyería en Santa Lucía (Canelones) y robaron bombillas, puñales, relojes y alhajas.

El robo ocurrió en el centro de la ciudad en las calles Rivera y Brasil. La propietaria del lugar, Rosemary, dijo a Telemundo que el monto que se llevaron los ladrones es «muy alto».

«Siento una gran impotencia, estamos solos. No hay nadie que nos proteja», manifestó. La dueña indicó que se dieron cuenta de lo sucedido esta mañana cuando su hijo abrió el local. «Estaba todo destruido, hicieron una escalera con una cuerda y unas maderas y bajaron por el techo», comentó.

Para ella se trató de más de un delincuente los que llegaron y apuntó a «los mismos que estuvieron la otra vez». Hace menos de dos meses dos personas entraron a robar al lugar. Desde ese día se lleva el dinero cada vez que culmina la jornada laboral, por eso en esta ocasión no había efectivo en el lugar.

«Creemos que la alarma no saltó, y si saltó no me llamaron. Las cámaras muestran un polvillo y después más nada. Desenchufaron todo«, enfatizó Rosemary.

La Policía encontró picos, pinzas y botellas de cerveza arriba del techo. «Se ve que se tomaron un tiempo para hacer todo eso, porque tuvieron que picar», añadió.

Por último, recordó que hace unas semanas tuvieron una reunión con el Ministerio del Interior. «Dijeron que iban a poner más móviles, la comunitaria iba a andar más y el PADO también, pero no se ve mucho. Esto desmotiva mucho«, subrayó.