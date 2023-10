A instancias del Frente Amplio, la Junta Departamental de San José sesionará este jueves en forma extraordinaria desde las 20 horas.

Como lo hiciera en la última reunión ordinaria, la bancada de la coalición de izquierda buscará llamar a sala a la intendenta Ana Bentaberri para que explique cómo funcionan los sistemas de compras y empadronamientos en la comuna.

La intención de convocar a la titular del Ejecutivo está motivada por el caso del funcionario que adquirió motos a nombre de la Intendencia, hecho que activó una investigación administrativa -que está en proceso- así como también actuaciones policiales.

Según supo San José Ahora, la moción presentada para este jueves por el Frente Amplio es idéntica a la que pretendiera poner a consideración del plenario en la sesión ordinaria del pasado lunes 2. Sin embargo, al tratarse de una reunión extraordinaria, y por ende diferente a aquella, no estará sobre la mesa la moción presentada en esa ocasión por el Partido Nacional que también apuntaba a llamar a sala a Bentaberri pero cuando las investigaciones en curso finalizaran.

Desde el Frente Amplio se ha señalado que la intención no es hablar del caso particular sino de los mecanismos de compra y empadronamiento para saber si hay fallas que puedan haber facilitado situaciones como la que se investiga y, eventualmente, evaluar acciones correctivas. Entienden además que debe ser a la brevedad ya que las actuaciones en marcha no tienen fecha de finalización.

Aunque la coalición de izquierda tiene los votos para lograr el llamado, el mismo también contará con el apoyo del edil Alfredo Lago del Partido Colorado.

Días pasados y al ser consultada sobre el asunto, la jefa comunal dijo que al llamado concurrirán los directores de Hacienda, Cr. Miguel Olagüe y de Tránsito, Yarwynn Silveira.