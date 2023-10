El historiador Luis Caputi sostuvo que San José estuvo «en falta» con el Arq. Juan Antonio Scasso por no haberlo reconocido «como se merecía» en el último Día del Patrimonio.

Este año, el Día tuvo como lema «Constructores de Escuelas y Liceos», y los homenajeados fueron el propio Scasso y los también arquitectos Alfredo Jones Brown y José Scheps, por sus contribuciones «a la arquitectura de la Enseñanza».

Scasso cobró especial fama por ser quien llevó adelante, además, la construcción del Estadio Centenario «en tiempo récord y sin muertos», recordó Caputi. Ese hecho le permitió también ganar numerosas licitaciones para obras en todo el país, y también en San José.

En este marco, el historiador señaló que «también en la década del ’30», Scasso ganó los llamados efectuados por el gobierno local de la época «para diseñar tres obras emblemáticas: ni más ni menos que la Plaza de los Treinta y Tres Orientales, el hoy Parque Rodó -por aquel entonces Parque Mario- y la Plaza Zorrilla, una obra de particulares características por haber sido hecha sobre una cantera», subrayó.

Caputi reconoció que no se trata de obras vinculadas al ámbito educativo; no obstante, consideró que por la importancia de las mismas, San José quedó «en falta» con Scasso. Asimismo, señaló que antes de que se cumpliera el Día del Patrimonio, planteó el tema a la Comisión Departamental de Patrimonio, pero no encontró eco.