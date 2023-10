La decisión se toma luego que DAECPU sancionara con una suspensión de seis meses al director del conjunto, el maragato Martín “Tincho” Prado.

Luego de conocerse el fixture para las Pruebas de Admisión para el Carnaval 2024, todos se imaginaban que las situaciones vividas a comienzo de este año en el Concurso habían quedado atrás. Sin embargo, en las últimas horas, una sanción y comunicado por parte de uno de los conjuntos, reavivaron la polémica.

Los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAECPU) informó que “se resolvió aplicar una sanción de suspensión por 6 meses”, al director del conjunto de humoristas Los Rolin, Martín Prado. Esto derivó en un muy fuerte comunicado en contra de DAECPU.

En un posteo en sus redes, comunicaron “con mucha tristeza” que producto de la sanción no van a salir en el próximo Carnaval. “Pensamos que el carnaval pasado ya había quedado resuelto el tema de las firmas, firmas que para que estuvieran tuvimos que llegar a un acuerdo económico”, comenzaron diciendo, en dónde aseguraron que para saldar la discusión tuvieron que pagarle un 25% del premio al conjunto de humoristas que no ingresó a la Liguilla. Además, aseguran que tuvieron que redactar un pedido de disculpas “dónde teníamos que poner muchas cosas que no fueron verdad”.

Respecto a la polémica del concurso pasada, manifestaron que jamás tuvieron intención de sacar ventaja, y que “lo que mas les duele” es que la resolución se haya dado cuando ya llevaban un mes ensayando y los planteles de todos los conjuntos ya están armados.

Denuncian que si bien la resolución de la Intendencia de Montevideo (IM) tiene fecha en febrero de este año, es recién en junio que DAECPU pide el informe. “Muy raro todo, muy lejos de la fecha del informe y la sanción, y muy injusta la fecha porque deja sin carnaval a más de 30 familias que trabajan alrededor de Los Rolin”, manifestaron.

Finalizaron pidiendo “que se cambien algunos estatutos de DAECPU” y que se tenga “consideración” en caso de tener que aplicar alguna sanción, para “no cortarle el laburo a los que ya estaban ensayando”. “Pensamos que le hacíamos bien al sumar nuestro granito de arena a una categoría corta, pero nos equivocamos”, culmina el comunicado. / Fuente: Caras y Caretas – Foto: Foto: Natalia Rovira