El docente dicta clases en la Escuela N° 78 de barrio Scavino de Ecilda Paullier.

Al menos dos padres de estudiantes que concurren a la Escuela N° 78 de barrio Scavino de Ecilda Paullier concurrieron en las últimas horas a la Seccional Quinta de Policía donde denunciaron a un maestro que dicta clases en uno de los terceros años del mencionado centro de enseñanza.

El docente, que es oriundo de San José de Mayo, habría agredido físicamente a más de un alumno, también los habría amenazado y utilizado con ellos lenguaje soez. Entre las amenazas estaría la advertencia de que no le dijeran nada de lo que sucedía a sus padres porque si lo hacían los iba a dejar repetidores.

La situación quedó al descubierto cuando una escolar que actualmente está enyesada y utiliza muletas, habría sido empujada por el maestro en cuestión. Ante esto la menor solicitó ayuda a la madre de una de sus compañeras que alertó a los demás lo que estaría sucediendo.

Antes de radicar la denuncia policial, los padres movilizados habrían mantenido un diálogo con la directora de la escuela, quien se habría comprometido a realizar un informe que enviaría a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que sean ellas quienes definan los pasos a seguir. “La directora dijo que ella seguridad no podía dar ninguna, pero que iba a estar más atenta a la situación”, narró uno de los denunciantes a San José Ahora. Por su parte, una madre que también denunció ante la policía, dijo que el maestro “va a seguir haciendo uso de ese poder que tiene en esta escuela o donde esté. Lo que hice no lo hice solo por mi hijo, me parece que hay más niños afectados y cualquier otro niño que esté a cargo de este maestro” advirtió, al tiempo que instó a más padres a denunciar.

Según se les informó a quienes denunciaron en la Seccional Quinta, ahora el caso pasará a Fiscalía.