Arismendi fue referente de la plena, pero también de la milonga y el tango.

Luis «Chato» Arismendi, uno de los íconos de la música tropical uruguaya, murió este jueves a los 71 años.

Arismendi luchaba contra una enfermedad que padecía desde hacía tiempo, por la que había sido operado hace muy poco, y que lo obligaba a estar internado en el Hospital de Clínicas.

La muerte fue confirmada por otros referentes del género en sus redes sociales, donde personalidades como Charly Sosa o Marihel Barboza publicaron sentidos mensaje de despedida.

«Hoy nos dejó una leyenda y se fue de gira al cielo uno de los más grandes de todos los tiempos. Un referente, muy directo y sin guardarse nunca nada. Te voy a extrañar mucho y siempre recordaré nuestras charlas y tus consejos», escribió el cantante de Mayonesa en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

Barboza, en tanto, lo despidió con estas palabras en Instagram: «Ayer te llamé, y no pudiste atender. Me quedo con ese sabor amargo de no haber podido hablarte, de pedirte que te cuidaras. Que nuestra música, nosotros y tu público te necesitábamos. No llegué a tiempo. Serás eterno en cada canción. Vuela alto. Y ahora sí, descansa en paz querido Chato».

Arismendi tuvo una larga carrera como solista dentro del género, pero también se destacó con la guitarra en el tango y la milonga, al punto que acompañó durante años a Alfredo Zitarrosa. / Fuente: El Observador